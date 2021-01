MN - Milan-Firpo, i rossoneri puntano ad un riscatto attorno ai 15 milioni

Il Milan e il Barcellona stanno trattando quotidianamente sulla cifra del diritto di riscatto di Junior Firpo, terzino sinistro in uscita dal club catalano che Roman Koeman non vorrebbe far partire prima di aver trovato un sostituto. I due club sono concordi sulla somma relativa al prestito oneroso, ovvero 1 milione, ma sono ancora discordi sull'ammontare economico dell'opzione d'acquisto. Il Barcellona vorrebbe incassare (e ha bisogno di liquidi) circa 20 milioni, mentre il Milan punta ad una cifra attorno ai 15. Contatti continui per provare a trovare una quadratura del cerchio e dare a Pioli la prima scelta nel ruolo di vice Theo Hernandez.