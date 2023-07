​​​​​​​MN - Milan, l’uscita di Rebic apre spazio a Musah a livello di ingaggio: i rossoneri stanno accelerando per l'americano

L'uscita imminente di Ante Rebic, che si trasferirà al Besiktas (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione), apre spazio a Yunus Musah a livello di ingaggio. Il Milan sta accelerando nelle ultime ore per il centrocampista del Valencia che da tempo spinge per sbarcare a Milanello e vestire la maglia rossonera.