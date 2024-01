MN - Milan, si sblocca l'affare Pellegrino-Salernitana: c'è l'ok della Fifa

vedi letture

L'affare per la cessione in prestito di Marco Pellegrino si è sbloccato: come riporta la redazione di MilanNews.it è arrivato il parere positivo della Fifa al trasferimento del difensore del Milan, che questa stagione ha vestito anche la maglia della Platense e ora aspetta, dopo il via libera, di vestire anche quella della Salernitana, club che l'ha voluto più di tutti e che l'avrà in prestito per questi mesi.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it nelle scorse ore, con conferma del collega Matteo Moretto, risultava che FIGC e AFA, rispettivamente federazioni calcistiche italiane a argentina, fossero in contatto continuo con la FIFA per "risolvere" la situazione dell'ex Platense, che ha giocato in Argentina ad agosto e poi nel Milan contro il Napoli nel mese di novembre.

In patria però il difensore ha giocato con il suo ex club all’interno, secondo un’interpretazione, nella stagione 2022-23 e non nella 2023-24. E dunque la Salernitana può procedere con l'affare.