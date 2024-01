MN - Romero tra Boca Juniors e Almeria: ecco le condizioni che chiede il Milan

vedi letture

Il futuro di Luka Romero è lontano dal Milan, ma solo con la formula del prestito. Il club rossonero non vuole perdere il controllo del cartellino del giocatore argentino classe 2004, ancora troppo acerbo per essere un elemento importante della rosa milanista e che necessita di trovare spazio e continuità d’impiego per potersi esprimenre al meglio.

Le due squadre con le quali il Milan sta parlando, anche in queste ore, sono il Boca Juniors e l’Almeria, mentre sembrano essersi raffreddate le piste che portano a Como (su indicazione di Cesc Fabregas) e Venezia.

I dialoghi sono aperti. Entrambe le piste piacciono a Romero, che è da sempre un tifoso del Boca, ma è con il Milan che va trovata la quadra. Il club rossonero, come detto, non vuole perdere il controllo sul cartellino di Luka e dunque servono delle formule che possano consentire ai rossoneri di poter gestire la crescita di Romero, pur mandandolo in prestito.

Dall’Argentina riferiscono di un Boca Juniors aperto a formule che prevedano un prestito lungo (un anno) con metà dell’ingaggio pagato dagli Xeneizes ma senza opzione d’acquisto oppure un prestito più corto, con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Milan. Anche l’Almeria ha fatto una proposta di prestito. Entrambe le piste sono valide, ma nessuna delle due è ancora così calda da poter determinare il vantaggio di una o dell’altra società. I prossimi giorni saranno importanti per vedere che tipo di sviluppi ci saranno e quale sarà la destinazione più gradita a Romero.