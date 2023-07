No di Ballo-Tourè al Fulham: il senegalese frena il Milan per il nuovo vice-Theo

Secondo quanto riporta Tuttosport questa mattina Fodè Ballo-Tourè avrebbe rifiutato al corte del Fulham che aveva trovato l'accordo con il Milan per il passaggio a titolo definitivo del terzino in Premier League su una base di un'offerta da 4 milioni di euro. Il senegalese aspetta offerte che siano più soddisfacenti e intanto blocca il mercato del Milan in entrata: i rossoneri stanno cercando un vice-Theo ma finché Ballo non saluterà Milanello, la dirigenza rossonera non potrà affondare il colpo su nessuno dei suoi obiettivi.