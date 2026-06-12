Pasotto: "Fosse per lui, il discorso proprio non si porrebbe: Gimenez è fermamente convinto di restare al Milan"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla permanenza al Milan di Santiago Gimenez, attaccante.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla permanenza al Milan di Santiago Gimenez: "Fosse per lui, il discorso proprio non si porrebbe: Santi è fermamente convinto a restare dov'è, in modo da dimostrare di essere "da Milan". La stagione passata è stata sicuramente un calvario ma, al netto delle enormi problematiche fisiche, quando ha giocato ha dato un apporto decisamente limitato. In campionato: zero gol. Per le sue caratteristiche, molto dipenderà da chi siederà in panchina. Futuro incertissimo per il messicano. Percentuale di permanenza: 50%".

VITTORIA DEL MESSICO ALL'ESORDIO, SENZA GIMENEZ

Il Messico del commissario tecnico Javier Aguirre batte all'esordio il Sud Africa grazie alle reti di Quinones prima e Raul Jimenez poi. La Nazionale, tra le host di questo Mondiale, è stata per larghi tratti della partita in totale controllo, complice non solo la rete dopo appena 8' dell'attaccante dell'Al-Qadisiya, ma anche le espulsioni di Sithole prima e Zwane. Nella vittoria di ieri del Messico sul Sud Africa non c'è stato però spazio per Santiago Gimenez, rimasto in panchina per tutto l'arco della gara. Per il numero 7 del Milan, dunque, l'esordio assoluto in una competizione importante come il Mondiale è verosimilmente rimandata alla seconda giornata del Girone A, quando il Messico affronterà la Corea del Sud all'Estadio Akron di Guadalajara.