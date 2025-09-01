Passerini: "Gimenez non vuole andare via dal Milan, è convinto di poter dire la sua, di meritare una chance e di poter conquistare Allegri"

vedi letture

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su Santiago Gimenez: "Sappiamo che non vuole andare via dal Milan, è convinto di poter dire la sua, di meritare una chance e di poter conquistare Massimiliano Allegri, cosa che fino ad ora non è successa. Si è parlato tanto dello scambio con Artem Dovbyk, ma per ora l'affare non si farà; poi l'ultimo giorno di mercato rende incerta qualsiasi cosa fino alle 20.

Il Milan ha provato a prendere Dovbyk da solo, anche perché il club rossonero vorrebbe cedere Gimenez solo in prestito secco, cosa non gradita alla Roma. C'è, dunque, uno stallo alla messicana. Questo scambio, comunque, mi lasciava perplesso. Sono due giocatori diversi, ma non sono così convinto che Dovbyk valga più di Gimenez".

IL PUNTO SUL MILAN

È fatta per il trasferimento di Adrien Rabiot al Milan. 30 anni compiuti il 30 aprile, Rabiot firmerà un contratto quadriennale tra i 4.5 e i 5 milioni l'anno. Al Marsiglia andranno attorno ai 10 milioni, bonus inclusi; una percentuale andrà al giocatore francese, il 30%. Rabiot sosterrà le visite mediche a Clairefontaine, nel ritiro della nazionale francese.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan per la difesa valuta anche l’investimento su Noahkai Banks, classe 2006 dell’Augsburg. Nato alle Hawaii e statunitense di nazionalità, Banks è alto 1,93 metri e ha giocato 8 partite nello scorso campionato di Bundesliga, entrando a gara in corso nella prima giornata di quello attuale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, nonostante una "timida apertura ad un trasferimento", Santiago Gimenez "non lascerà il Milan".

Yunus Musah, in questi minuti, sta svolgendo le visite mediche con l'Atalanta. L'americano si vestirà di neroazzurro in prestito oneroso per 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro e un 10% sulla futura rivendita.