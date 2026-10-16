Pedullà sulla cessione di Cisse: "Il Milan non ha voluto in ogni modo darlo via in estate"

Alfredo Pedullà, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan per 0-4 a Salisburgo.

Alfredo Pedullà, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan per 0-4 a Salisburgo: "Milan brillante, Milan convincente. Soprattutto con il grande protagonista Cisse, autore di una doppietta, ma anche gli esperimenti che ha fatto negli ultimi trenta metri: ad esempio, si è parlato molto di Hutchinson e la partita è stata subito indirizzata. Il 4 a 0 finale ha avuto il timbro anche di Goncalo Ramos, che è entrato nel secondo tempo. Sembrava una formazione di ripiego, ma non ci sono, non dovrebbero esserci titolari o riserve in una squadra. Il Milan l'ha affrontata nel migliore dei modi. Il Salisburgo non è una grande squadra, cioè non è la squadra che a suo tempo era stata protagonista anche in Champions; ha perso molto di qualità, ma questo non sminuisce quella che è stata la prestazione del Milan.

Tra l'altro con Tomori che è tornato in pianta stabile dopo una lunga assenza, perché il Milan lo ha recuperato a pieno dall'infortunio grave che ha subito Gabbia. La partita è stata indirizzata bene. Cisse è un ragazzo forte, lo ha dimostrato a Catanzaro: il Milan non ha voluto in ogni modo cederlo in estate perché la società ha messo il veto e ha fatto sicuramente bene. È un ragazzo che, dal mio punto di vista – pur essendoci un assortimento importante negli ultimi trenta metri con Pulisic che dovrebbe essere assolutamente intoccabile –, è nelle condizioni di fare una carriera di livello. Oltretutto mi è piaciuto il suo profilo molto basso: insomma, segni tre gol in Europa League e potresti anche, non dico tirartela un po', ma lui ha parlato di squadra. È un ragazzo con i piedi per terra, ha delle qualità importanti. Gioca esterno ma copre bene tutto il fronte offensivo, è una risorsa, è un'operazione sicuramente da definire come un'operazione top in prospettiva".