Pedullà sul mercato del Milan: "Fofana: il cartellino fino a ieri era di 20 milioni (bonus compresi). E su Pavlovic…"

Alfredo Pedullà, sul proprio sito, ha pubblicato questo aggiornamento sul mercato del Milan ed in particolare sulle trattative per Fofana e Pavlovic: "In Inghilterra lunedì scorso hanno parlato di una richiesta di 35 milioni per Fofana con possibile interesse del Manchester United. Noi raccontiamo ciò che ci risulta: il Milan ha il sì di Fofana dai giorni di Khephren Thuram alla Juve e da quel giorno sta lavorando per trovare l’accordo con il Monaco. Se vogliamo essere onesti e liberi fino in fondo, dobbiamo aggiungere che in situazioni del genere l’operazione andrebbe chiusa in tempi rapidi. Ma il cartellino per Fofana fino a ieri era di 20 milioni (bonus compresi). Un rialzo? Certo, possibile ma fino a 35 sarebbe una roba oltre il surreale. E comunque se qualcuno prendesse per quella cifra un centrocampista a circa 11 mesi dalla scadenza del contratto, andrebbe studiato con attenzione.

Quanto a Pavlovic resta da giorni e giorni il difensore preferito del Milan, ora è più chiaro anche per chi aveva messo in lista Hermoso in compagnia di altri tre o quattro nomi ora svaniti nel nulla. Anche nel caso di Pavlovic si può chiudere per una ventina di milioni bonus compresi, il Milan vorrebbe spendere qualcosa in meno ma forse è meglio andare al traguardo per non correre rischi".