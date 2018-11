Pellegatti: "Ibra vuole tornare, Milan priorità assoluta. Raiola attiva i contatti, dipende dal club"

Carlo Pellegatti, tramite un video pubblicato sul proprio canale ufficiale di di Youtube, ha fornito gli ultimi aggiornamenti della vicenda Ibrahimovic-Milan: "Ora dipende tutto dal Milan, non ci ha sorpreso la prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport riguardo all'eventuale arrivo dell'attaccante svedese. Da oltre un mese e mezzo, batto su questo argomento ma dipende dal club rossonero. Dopo il mancato accesso ai play off del team di Los Angeles, Zlatan è tornato a Stoccolma, dove abita, e sta preparando le varie conferenze per il nuovo libro in uscita. Ritiene chiusa la sua esperienza americana ed ha già dato ordine a Mino ed Enzo Raiola di attivare i contatti. Il Milan è la priorità assoluta, lui è disposto a vestire il rossonero e pure di partire dalla panchina. Chi pensa che Zlatan pretenderà il posto da titolare, di questa vicenda, ci ha capito poco. Il ragazzo conosce la sua situazione fisica, anche se sta benissimo, ed è reduce da una grandissima stagione americana senza supporto dei compagni. Chi pensa ad una eventuale frenata di Cutrone, non ci sarà perché il Milan è orientato alle 2 punte e l'arrivo dello svedese sarebbe la soluzione ideale. Si è già detto disposto di venire in Italia, ha già avuto contatti e vuole tornare a calcare i campi della Serie A, nella squadra in cui si è trovato meglio che è il Milan. La moglie è convintissima del rientro a Milano, così come i figli. Se il Milan accelererà, non ci saranno dubbi sulla conclusione della vicenda. Una punta a 3 milioni di euro, non esiste nulla sul mercato ad un simile rapporto qualità-prezzo. Aumentano le chance. Zlatan vuole il Milan, e il Milan vuole Zlatan? Secondo noi, sarà un sì".