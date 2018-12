Pellegatti: "L'annuncio di Ibra arriverà dopo metà dicembre: ecco quando potrebbe scendere in campo"

Carlo Pellegatti ha commentato così, attraverso il proprio canale YouTube, la riapertura della campagna abbonamenti per il girone di ritorno del Milan: "Testimonial silente, secondo me, sarà proprio Zlatan Ibrahimovic. Questa notizia mi fa pensare che il Milan punti su un grande nome come appeal per spingere gli abbonati a venire a San Siro per gustarsi il girone di ritorno. Proprio il 12 gennaio potrebbe essere il secondo debutto in maglia rossonera di Ibra. Nessuno mi può convincere del contrario. Proprio Gattuso aveva detto a qualcuno che Ibrahimovic era vicino già un mese fa. Non è stato ufficializzato niente, ma sembra ormai assodato il rientro di Ibra. La dirigenza rossonera è spinta ad operare in maniera importante del mercato grazie a Gattuso e ai suoi ragazzi, che sono partiti dalla quinta giornata in ottava posizione per arrivare quarti da soli attualmente. Tanto ha lavorato Gattuso di testa, di gambe, di mentalità e di spirito di sacrificio. C'è stato un rapporto direttamente proporzionale tra gli infortuni e la posizione in classifica. Tornando a Zlatan, ormai attendiamo solo l'annuncio. Probabilmente arriverà dopo la sentenza UEFA, che dovrebbe arrivare entro metà dicembre. Abbiamo tutti la pelle d'oca all'idea del ritorno di Ibrahimovic".