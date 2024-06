Percassi: "De Ketelaere? Avremo modo di parlarne con il Milan, sapendo quello che è stato capace di fare quest'anno"

A pochi giorni dalla conquista dell'Europa League, Luca Percassi è tornato a parlare ai microfoni di TMW della stagione dell'Atalanta: "È qualcosa di eccezionale, però con ieri è finito il campionato, è finita la stagione sportiva e dobbiamo pensare al futuro. Gasperini? Col mister abbiamo un ottimo rapporto, siamo insieme da tanti anni e credo sia un caso unico in Italia. Questo è stato il miglior anno in assoluto con lui, l'Atalanta è tornata in Champions e ha fatto due finali in una settimana, ma siamo legati a tutto il mondo del calcio e stasera siamo qui a onorare la Serie C, dove abbiamo avuto la fortuna di iscrivere la squadra Under 23. Speriamo che il ministro Abodi si renda conto di quanto sia importante la tutela del settore giovanile, anche per la Nazionale".

E' vero che volete riscattare Charles De Ketelaere ma che chiederete uno sconto al Milan?

"Abbiamo finito ieri, con il Milan avremo modo di parlare e riprenderemo la relazione, sapendo quello che ha fatto l'Atalanta in questi mesi e quello che ha fatto lui".