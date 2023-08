Pioli sul mercato degli attaccanti: "In questo momento siamo al completo, ma poi la società vedrà cosa fare"

Stefano Pioli ha parlato dell'attaccante e del mercato ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 4-1 contro il Torno. Arriverà l'attaccante? "Giroud è un grandissimo giocatore, ma è chiaro che quando ci sarà la Champions, volendo essere competitivi in entrambe le competizioni, nessuno potrà garantirti il 100% per tutta la stagione. Più soluzioni abbiamo e meglio sarà: in questo momento siamo al completo, ma poi la società vedrà cosa fare".