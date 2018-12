Pipita dove vai? Gattuso trattiene Higuain al Milan

Non toccatemi il Pipita. E’ questo il messaggio di Gennaro Gattuso sulle voci di un possibile addio dell’attaccante argentino e sul corteggiamento del Chelsea di Sarri: “Gonzalo me lo tengo stretto, non mi risultano le voci di mercato che girano su di lui. Inoltre il Chelsea giocatori di 30-31 anni non li compra. Sta attraversando un momento non positivo, come tutta la squadra, però siamo quarti in classifica e quindi dobbiamo pensare il meno possibile", ha confessato l’allenatore calabrese. Gattuso ha alzato le barricate e difende il proprio bomber dalle critiche, nonostante l’assenza da gol diventi sempre più allarmante. “Non ho nessun dubbio su Higuain, devo solo mettere i giocatori nelle condizioni di esprimersi al massimo. Il problema non è solo il Pipita ma tutta la squadra sta giocando col freno a mano tirato. Per come lo conosco, a livello mentale sta soffrendo perchè non fa gol e parlo solo di questo, non a livello contrattuale. Vive questa cosa di non essere brillante". Oggi contro la Fiorentina proverà a sbloccarsi, in quanto la rete manca ormai da quasi due mesi. I rossoneri però vivono ancora un’emergenza, stavolta a centrocampo. Assente dai convocati anche Andrea Bertolacci, oltre Biglia, Bonaventura, Borini, Kessie e Bakayoko. Una lista infinita di assenti che porteranno Gattuso a cambiare qualche pedina. Jose Mauri dovrebbe agire da regista, mentre Calhanolgu come mezzala sinistra, e Davide Calabria mezzala destra, per un ritorno al 433 dopo le ultime settimane in cui il tecnico stava adottando stabilmente il modulo con due punte.