Pres. Spal: "Ho parlato con Maldini e Massara per Colombo. Sta al Milan decidere se mandarlo in A o in B"

Joe Tacopina, patron della Spal, si è così espresso sul futuro di Lorenzo Colombo: "Per Lorenzo ho parlato sia con Maldini che con Massara. A noi ovviamente piacerebbe riaverlo, ma sta al Milan decidere se preferiscano che il ragazzo abbia un’opportunità in un club di Serie A o se mandarlo nuovamente a fare esperienza in B. Se così fosse, la Spal si candida ad averlo ancora in squadra, ma al momento non ho ancora chiarezza di quello che sarà". Lo riporta estense.com.