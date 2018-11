Rai Sport - Napoli, no a Ibrahimovic: De Laurentiis vuole un grande rinforzo estivo

La corsa a Zlatan Ibrahimovic perde un concorrente, rendendo la posizione del Milan ancora più solida. Secondo i colleghi di Rai Sport, il Napoli avrebbe abbandonato la pista che porta al gigante svedese, sfumando così le possibilità di vederlo al San Paolo in maglia azzurra. Il presidente Aurelio De Laurentiis, rivela l'emittente, starebbe pensando ad un grande rinforzo ma per l'estate, non a gennaio.