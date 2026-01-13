Rinnovo Maignan, manca la parte delle commissioni agli agenti: nodo importante

vedi letture

Il rinnovo di Mike Maignan rimane senza dubbio il tema centrale anche in questa sessione invernale di calciomercato, tanto più che la dirigenza rossonera, preso Fullkrug in apertura di finestra, non sembra essere intenzionata a rinforzare la rosa di Allegri con altri profili. Rispetto solo a sei mesi fa la situazione è molto migliore: il portiere e capitano del Milan ha aperto alla possibilità di prolungamento, che a inizio stagione sembrava improbabile, e le trattative sono ripartite, trovando anche un'intesa di massima sulle cifre per il calciatore.

Nel loro ultimo video sul canale YouTube, gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno però sottolineato come manchi ancora tutta la parte legata alle commissioni degli agenti: va trovato un accordo anche lì e non è un dettaglio così irrilevante. Così Romano: "Per il rinnovo di Maignan c'è una base di intesa per quanto riguarda le cifre del contratto però abbiamo sempre detto che manca la parte agenti e manca la parte commissioni". Gli ha fatto eco Moretto: "A me parlano di una richiesta importante: parliamo di un calciatore importante di 31 anni che va in scadenza. La parte legata alle commissioni non è da sottovalutare: non voglio fare allarmismi, stiamo facendo cronaca. Il Milan vuole rinnovare Maignan e ha fretta, però manca ancora questo dettaglio che non è di poco conto e va risolto"