Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, Suso è la prima scelta della Roma come esterno d'attacco: lo spagnolo è stato chiesto dal tecnico Fonseca, che vorrebbe inserire il giocatore del Milan nella sua squadra. L'ex Liverpool ha una clausola rescissoria verso l'estero da 38 milioni di euro, ma nel caso difficilmente si trasferirà nella capitale per quella cifra (andrebbe via per meno).