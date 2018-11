Silva al Siviglia, per il Milan possibile plusvalenza da 14.5 mln

André Silva ha già esternato il suo pensiero, così come il Siviglia: sia il giocatore che il club andaluso sono intenzionati a proseguire insieme. Per riscattare il portoghese, però, la società spagnola dovrà versare al Milan i 35 milioni pattuiti la scorsa estate. Un buon affare per i rossoneri, che potrebbero mettere a referto una plusvalenza da 14.5 milioni di euro.