Siviglia-André Silva, le cifre del possibile riscatto: sono 43 milioni totali

Il Siviglia ha reso note le cifre dell'operazione per il l'acquisto a titolo definitivo di André Silva. Il centravanti portoghese, trasferitosi in Spagna dopo una sola stagione in rossonero, potrebbe essere passare al club andaluso per un totale di 43 milioni di euro, ovvero 4 milioni per il prestito oneroso più i 39 fissati per il riscatto. Si tratterebbe dell'operazione più onerosa compiuta in entrata dal Siviglia.