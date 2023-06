MilanNews.it

Gianluca Di Marzio su Sky Sport 24 a Calciomercato - L'Originale ha parlato dell'accordo raggiunto questo pomeriggio tra Furlani e Ramadani per Luka Romero, in arrivo a parametro zero dopo due stagioni alla Lazio (QUI la news). Secondo quanto riportato, il giocatore dovrebbe essere a Milano il 7 luglio per le visite mediche.