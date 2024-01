Sky - Fenerbahce a Milano per Krunic: presentata un'offerta al Milan

Mentre il Milan lavora agli affari in entrata con Terracciano dell'Hellas Verona, oggi in tribuna contro l'Inter, Krunic è sempre più lontano dal club rossonero: come riporta Gianluca Di Marzio è infatti arrivata un'offerta del Fenerbahce dal valore di 4 milioni di euro più bonus per il centrocampista bosniaco. Inoltre, il direttore sportivo del club turco e l'agente del giocatore sono a Milano in queste ore: si attendono ulteriori aggiornamenti sulla trattativa.

Intanto Krunic lavora a parte a Milanello per un problema alla schiena accusato mentre si riscaldava durante Milan-Sassuolo. Il centrocampista bosniaco non gioca ormai una partita ufficiale da parecchio tempo: l'ultima presenza risale infatti allo scorso 28 novembre nella gara di Champions League a San Siro contro il Borussia Dortmund.