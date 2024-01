Sky - Il Milan insiste per Demiral. Su Pellegrino c'è anche la Salernitana

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di SkySport attraverso la piattaforma X, non ci sarebbe solo la Sampdoria su Marco Pellegrino, difensore centrale del Milan; sull'argentino, infatti, si starebbe muovendo anche la Salernitana, rimasta sguarnita in difesa dopo gli addii di Daniliuc al Salisburgo e di Lovato al Torino.

I rossoneri, nel frattempo, continuano a insistere per Merih Demiral.

