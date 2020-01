Sky - Kessie-Politano, Milan non intenzionato a sfoltire il centrocampo per prendere un altro attaccante

Secondo quanto riferito da Luca Marchetti a Sky Sport 24, il Milan non è intenzionato a dare via Kessie, andando di conseguenza a sfoltire centrocampo per arricchire con Politano un reparto che invece è piuttosto nutrito, ovvero quello degli attaccanti. L'interista continua ad interessare ma al netto di qualche partenza dal reparto offensivo.