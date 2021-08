Sky - La Sampdoria si interessa a Pobega ma per il Milan parte solo in prestito

Stando a quanto riferito da Sky Sport nelle ultime ore c'è stato un interessamento della Sampdoria per Tommaso Pobega, centrocampista classe '99 del Milan. Per i rossoneri il centrocampista partirebbe solo in prestito, la dirigenza non vuole perdere il controllo sul cartellino, e solo se dovesse arrivare un altro rinforzo per la mediana (il nome giusto può essere ancora quello di Bakayoko): non dovesse essere così Pobega allora rimarrà e verrà considerato parte integrante della rosa.