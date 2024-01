Sky - Milan, previsti contatti con il Brest per Brassier. Attenzione alla concorrenza di Porto e Monaco

Tra i profili seguiti dal Milan per la difesa c'è anche quello di Lilian Brassier, centrale classe 1999 del Brest. Secondo quanto riferisce Sky, sono previsti contatti con il club francese per capire il prezzo del difensore francese che in questa stagione ha collezionato 15 presenze in Ligue 1, tutte da titolare, e ha anche segnato un gol alla seconda giornata contro il Le Havre.

Attenzione però alla concorrenza perchè il Milan non è l'unica società che lo sta seguendo con grande attenzione: si stanno infatti muovendo per Brassier anche il Porto e il Monaco, che sono pronti a fare un tentativo per il francese.