Sporitalia - Romagnoli, Atletico Madrid e Barcellona sul difensore

Un difensore che attira importanti club, infatti il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, come riferisce Sportitalia, sarebbe finito nel mirino di due squadre spagnole. L'Atletico Madrid e il Barcellona. In questa stagione ha già collezionato 13 presenze in campionato ma senza segnare. Invece in nazionale ha segnato due reti nelle qualificazioni per i prossimi Europei, confermando le qualità mostrate anche in Serie A.