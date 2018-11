Sport Mediaset - Suso, irrompe il Real: Perez mette gli occhi sul rossonero, Leonardo studia la contromossa

Protagonista contro il Genoa di un altro gol "alla Suso", Jesus Fernandez Saez sta portando il Milan ad alti livelli continuando a brillare, tanto da prendersi anche la maglia della Nazionale Spagnolo. L'8 rossonero, rivela il collega Raimondi di Sport Mediaset, ha calamitato su di se gli occhi di Simeone ma anche del Real Madrid, del presidente Florentino Perez in persona. Il numero uno dei Blancos considera l'esterno classe '93 come un obiettivo importante per la rifondazione sportiva del suo club, ingolosito dalla clausola rescissoria di 40 milioni (valida solo per l'estero) ed esercitabile solo ad inizio estate. Probabile, quasi scontato, che il Diavolo targato Leonardo e Maldini cambi strategia, alzando la clausola (60 milioni) od eliminandola del tutto.