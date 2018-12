Sportitalia - Attaccante, il nome per l'estate è quello di Immobile

Il Milan cerca un attaccante. Secondo quanto riferito da Sportitalia, nelle ultime ore ci sarebbe stata una frenata nella trattativa con Ibrahimovic. Tuttavia, il Milan resta alla ricerca di un attaccante con la caratteristica di non andare verso il centrocampo. In questo senso, il nome sarebbe quello di Ciro Immobile. Un'operazione impossibile a gennaio, ma realizzabile in estate.