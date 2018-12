Sportitalia - Brusca frenata tra il Milan e Ibra

Michele Criscitiello, a Sportitalia, ha parlato così del mercato rossonero: “Negli ultimi giorni si è parlato molto di Ibrahimovic. In serata si è registrata una brusca, anche molto di più, frenata tra Milan e Ibrahimovic. In questo momento, come si diceva negli ultimi giorni e nelle ultime ore, sono lontanissimi. Si complica il ritorno di Ibra che dovrebbe restare a Los Angeles, ora non ci sono i presupposti”