SportMediaset - Frenata Ibra, Raiola propone Balotelli al Milan

Il Milan prosegue la sua ricerca per un centravanti da regalare a Gennaro Gattuso. Nelle ultime ore si è registrata una frenata nella corsa a Ibrahimovic che, però, come evidenzia Claudio Raimondi di SportMediaset, non metterebbe ancora a rischio la buona riuscita della trattativa. Tuttavia, il pessimismo per il ritorno in rossonero dello svedese sarebbe cresciuto anche in considerazione della politica del nuovo CEO rossonero Gazidis che, nei suoi anni all'Arsenal, raramente ha ingaggiato calciatori oltre i trent'anni. Per questo motivo, Raiola avrebbe proposto a Leonardo e a Gazidis il nome di Mario Balotelli, per il quale sarebbe il terzo ritorno a Milanello. Il centravanti italiano è più giovane di nove anni rispetto all'ex Juventus e sia i rapporti difficili con Viera al Nizza sia i soli sei mesi di contratto rimanenti lo starebbero spingendo lontano dalla Francia. Nonostante quest'occasione, Leonardo non sarebbe ancora convinto dal classe 1990 e preferirebbe proseguire nella trattativa per Zlatan Ibrahimovic.