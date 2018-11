Sportmediaset - Ibra sì, Fabregas ni: le ultime sullo svedese e sullo spagnolo

Sportmediaset ha dato gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda le vicende Ibrahimovic e Fabregas in ottica Milan. Con lo svedese il club rossonero ha portato a casa un accordo di massima per un contratto di 6 mesi intorno ai 2,5 milioni di euro netti con la formula del prestito dai Los Angeles Galaxy. Allo stato attuale, però, al club della MLS non è stato ancora chiesto il giocatore per una scelta prudenziale in attesa degli input da parte della UEFA. Fabregas, invece, è più complicato per molteplici ragioni. Il Chelsea, in primis, non ha intenzione di fare operazioni in prestito con un giocatore in scadenza di contratto nel 2019 e che, eventualmente, può ancora rinnovare. Il Milan lo vuole, ma a patto che Fabregas risolva il contratto. E' vero l'ex Arsenal vuole giocare di più, ma proprio ultimamente Sarri lo sta studiando nel ruolo di regista. Decisive, in questo senso, saranno le prossime giornate. Le alternative come Paredes e Sensi sono state studiate, ma per il momento restano congelate.