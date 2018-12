SportMediaset - Milan, Ibra sembra avere dei ripensamenti sul suo ritorno. Proposto anche Balotelli: fredda reazione del club rossonero

Secondo quanto riferisce SportMediaset, Zlatan Ibrahimovic sembra avere dei ripensamenti in merito al suo possibile ritorno al Milan: lo svedese sta riflettendo bene su questa possibilità, anche perchè non vorrebbe portare via i figli dalla California per soli sei mesi. Il prolungamento da ottenere con le prestazioni non sembra attirare di più di tanto il nuovo ad Gazidis, il quale all'Arsenal non era molto propenso a prendere giocatori over 30. Le prossime settimane saranno decisive e se la multa dell'UEFA sarà mite allora questo affare potrebbe riprendere quota, a patto che Ibra accetti un contratto di soli sei mesi senza la certezza del prolungamento per la prossima stagione. In caso di no di Ibra, è stato proposto Balotelli, ma la reazione del club di via Aldo Rossi è stata molto fredda. Al momento non sembrano esserci alternative a Ibra, sintomo che la questione non è ancora chiusa.