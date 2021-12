SportMediaset - Milan, spunta Diallo per la difesa. Ma ci sono due problemi: prezzo e Coppa d'Africa

Come riporta oggi SportMediaset su Italia Uno, Sven Botman resta il preferito in via Aldo Rossi per rinforzare la difesa a gennaio, ma nelle ultime ore sarebbe spuntato anche il nome di Abdou Diallo del PSG. Ci sono però due problemi: innanzitutto la richiesta da 20 milioni di euro del club francese e poi il giocatore è stato convocato dal Senegal per partecipare alla Coppa d'Africa e dunque potrebbe non essere a disposizione fino a febbraio.