The Athletic - Il Chelsea valuta Nkunku 50 milioni di sterline
Oggi alle 22:40
di Niccolò Crespi
fonte The Athletic

Come riportato anche dal The Athletic, il futuro dell'attaccante del Chelsea Christopher Nkunku potrebbe presto essere in Italia. Sul giocatore francese infatti, si è mosso con insistenza nelle ultime ore il Milan di mister Allegri, alla disperata ricerca di un altro attaccante dopo la trattativa fallita prima con Boniface e poi con Harder.

Sempre come scritto dal The Athletic, su Nkunku ci sarebbero state anche Bayern Monaco e Lipsia, che però hanno deciso di non affondare (al momento) per il giocatore. Così, l'inserimento nelle ultime ore del Milan, che col ragazzo avrebbe anche già trovato l'accordo economico sul contratto. Il Chelsea invece, dal canto suo chiede ben 50 milioni di sterline per cedere Christopher Nkunku in Italia.