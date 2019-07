TMW - Fiorentina-Milan, incontro interlocutorio per Veretout. Roma è avanti

Jordan Veretout, la Fiorentina e il Milan. Oggi le due società, Maldini-Massara da un lato e Barone-Pradè dall’altro, hanno dato vita a un vero e proprio vertice di mercato in quel di Milano. Sul tavolo, l’interesse per il centrocampista francese da parte dei rossoneri, che hanno messo sul piatto una serie di potenziali contropartite: tra le varie, in ordine sparso, giocatori che alla Fiorentina potrebbero interessare come Cutrone, Biglia, Borini.

Discorso da approfondire, poi, sul conguaglio (dipende ovviamente dalla valutazione dell’eventuale contropartita) e sulla disponibilità dei giocatori interessati. Passi avanti, pochi: un incontro interlocutorio a tutti gli effetti, da zero a zero o quasi. Anche perché la concorrenza è forte: il Milan c’è e ha ribadito la propria intenzione di provare a chiudere l’affare, ma non è solo. Su Veretout c’è sempre il Napoli, anche se il club che al momento risulta essere in vantaggio è la Roma.