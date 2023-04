TMW - Milan, Pobega farà parte della rosa rossonera anche nella prossima stagione

MilanNews.it

Giorni complicati per Tommaso Pobega, vittima di un infortunio recente in allenamento (frattura costale composta) che l'ha costretto a saltare la sfida col Lecce. Buone notizie invece in attivo "fuori dal campo" per il centrocampista classe 1999: il Milan lo considera una pedina importante anche per la prossima stagione e verrà confermato, stante anche un lungo contratto fino al 2027. Lo riferisce tuttomercatoweb.com.