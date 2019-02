Tuttosport - Bakayoko, l'intenzione del Milan è pagare i 35 milioni del riscatto in estate

Dopo essere stato un oggetto misterioso nei suoi primi mesi in rossonero, ora Tiemoué Bakayoko è diventato un perno fisso del Milan di Rino Gattuso e per questo motivo l'intenzione del club di via Aldo Rossi è quella di pagare in estate i 35 milioni di euro che servono per riscattarlo dal Chelsea. Lo riferisce questa mattina Tuttosport.