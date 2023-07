Tuttosport - Futuro Rebic: Milan e Besiktas al lavoro per un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo

Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport in merito al futuro di Ante Rebic, che è in uscita dal Milan, il club rossonero e il Besiktas sono al lavoro per un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. C'è però da sciogliere il nodo stipendio: i turchi vorrebbero che una buona parte dell'ingaggio venisse pagata dal Diavolo, mentre il Milan spinge che il il salario del croato sia totalmente a carico del Besiktas.