Tuttosport - Mercato Milan: per ora ancora nessun accordo con Popovic

Sul mercato, il Milan guarda spesso anche al futuro e per questo ha messo da tempo nel mirino Matija Popovic, centravanti classe 2006 del Partizan Belgrado che ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2023. I rossoneri lo seguono con attenzione da diversi mesi e vorrebbero ingaggiarlo nel prossimo mercato di gennaio, ma, come riporta stamattina l'edizione odierna di Tuttosport, per ora non ci sono ancora accordi chiusi con il giocatore.

Nato l'8 gennaio 2006 ad Altötting, in Germania, Matjia è però di nazionalità serba. Nelle caratteristiche tecniche vediamo come il fantasista serbo sia un giocatore duttile, bravo a spaziare su tutto il fronte di gioco offensivo e dotato inoltre di un'importante struttura fisica (195 centimetri). Può giocare da trequartista, sull'esterno a sinistra o all'occorrenza anche da prima punta, ricordando, in un certo senso De Ketelaere. Il ragazzo sa fare gol: nella passata stagione infatti ha messo a segno 21 gol in 25 partite condite inoltre da 5 assist. Lo scorso maggio, in occasione dell'Europeo Under-17 con la sua Serbia ha affrontato nei gironi Italia e Spagna, e proprio Popovic risultò decisivo in entrambe le sfide realizzando due assist contro gli azzurri e uno contro gli spagnoli.