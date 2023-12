Tuttosport - Milan a caccia di un difensore centrale a gennaio: possibile ritorno di Gabbia, Kiwior rimane un nome valido

Tra meno di un mese aprirà il mercato invernale e il Milan è al lavoro per cercare un nuovo difensore centrale visto che Stefano Pioli dovrà fare a meno a lungo di Kalulu e Thiaw. Come riferisce stamattina Tuttosport, tra le ipotesi c'è il ritorno anticipato dal prestito al Villarreal di Matteo Gabbia, mentre anche Kiwior dell'Arsenal resta un nome valido per la retroguardia milanista.

Gli innesti potrebbe essere anche due visto che le assenze di Kalulu e Thiaw saranno piuttosto lunghe: il francese, che è stato operato per la lesione del tendine retto femorale sinistro, dovrebbe rientrare a marzo, mentre il tedesco, che è alle prese con una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, potrebbe tornare a disposizione un pochino prima (febbraio), a meno che non debba essere operato anche lui.