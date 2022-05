Tuttosport - Milan, Botman freme dalla voglia di indossare la maglia rossonera

MilanNews.it

Sven Botman, da tempo primo obiettivo del Milan per rinforzare la difesa, attende con ansia di diventare un nuovo giocatore rossonero, con cui ha già un accordo per un contratto di cinque anni da circa 3 milioni di euro a stagione. Come riporta Tuttosport, l'olandese freme dalla voglia di indossare la maglia del Diavolo, ma l'affare non si può sbloccare fino a quando non verrà definita la cessione del club di via Aldo Rossi a RedBird.