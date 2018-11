Tuttosport - Milan, difficile il riscatto di Bakayoko a fine stagione: seve un maxi sconto del Chelsea

Tiemoué Bakayoko, dopo essere stato un oggetto misterioso per diverse settimane, è in netta crescita nell'ultimo periodo, tanto che contro la Juventus è stato il migliore in campo nelle file rossonere. Nonostante questo, secondo Tuttosport, il suo riscatto dal Chelsea a fine stagione, fissato a 40 milioni di euro, appare molto difficile, a meno che il club inglese non faccia un maxi sconto al club di via Aldo Rossi.