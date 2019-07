Tuttosport - Silva-Cutrone-Suso, il Milan e Giampaolo si interrogano su di loro

Il Milan e Giampaolo si interrogano su André Silva, Cutrone e Suso. Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport, che fa il punto sulle strategie del club rossonero anche sul mercato in uscita. La Roma è un’opzione da non scartare per l’esterno spagnolo, che Giampaolo sta provando a riadattare nel ruolo di trequartista: se non dovesse dare garanzie, il tecnico potrebbe dare il via libera alla sua cessione (30-35 milioni). Per quanto riguarda André Silva e Cutrone, su di loro sta lavorando insieme al Milan il manager Jorge Mendes: la cessione dei due attaccanti consentirebbe alla società milanista di incassare una cifra importante.