ufficiale Milan, risolto il prestito di Gabbia al Villarreal. Da oggi sarà a disposizione di Pioli

Ora è ufficiale: Matteo Gabbia, che era stato ceduto in prestito fino al termine di questa stagione al Villarreal, è tornato a far parte della rosa rossonera a disposizione di Stefano Pioli. L’annuncio lo ha dato lo stesso club di via Aldo Rossi con questo comunicato sul sito ufficiale: "AC Milan comunica di aver risolto anticipatamente l'accordo di cessione temporanea di Matteo Gabbia al Villarreal CF. Il calciatore sarà da oggi riaggregato alla prima squadra; bentornato Matteo".

Queste le prole di ieri di Gabbia al suo rientro in Italia dalla Spagna:

Sei contento di essere tornato? “Sì, molto contento”.

Sei pronto? “Sono pronto, sono carico. Domani iniziamo. Speriamo che siano sei mesi belli per me e per la squadra dove possiamo toglierci delle belle soddisfazioni”.

L'avventura in Spagna: “Il mio sogno è sempre stato quello di giocare al Milan, poi chiaro che anche in Spagna al Villarreal mi trovavo molto bene. Si è creata questa situazione per quanto riguarda gli infortuni e sono stato molto felice che la società abbia pensato a me per aiutare la squadra ed è quello che cercherò di fare”.

Hai già sentito il mister? “Sì, mi ha chiesto se stessi bene. Principalmente come stessi dal punto di vista fisico e se fossi allenato. Col mister poi ho sempre avuto un bel rapporto, è stato bello risentirlo”.

Un messaggio per i tifosi? “L’obiettivo è cercare di farli felici il più possibile, far felici loro e far felici noi cercando di raggiungere grandi obiettivi. Forza Milan”.

Ritrovi Ibra da dirigente: “Non l’ho sentito ma è sempre lo stesso, è un personaggio importante. Sarà affascinante vederlo con una veste ed un ruolo diverso”.