Zaniolo, voglia di tornare in Italia: il giocatore aspetta segnali anche dal Milan

Durante il mercato di gennaio, il Milan ha cercato fino all'ultimo giorno di portare Nicolò Zaniolo a Milanello, senza però riuscirci: il giocatore spingeva per vestire la maglia rossonera, ma la Roma non ha mai abbassato le sue pretese e così la trattativa non è andata in porto. Alla fine l'attaccante esterno italiano, la cui avventura in giallorosso era ormai finita, ha detto sì alla proposta del Galatasaray.

In Turchia le cose stanno andando bene, con Zaniolo che ha segnato tre gol in sei partite di campionato, ma la sua voglia di tornare in Italia è tanta: secondo La Gazzetta dello Sport, si continua a parlare della Juventus, ma il giocatore aspetta segnali anche dal Milan.