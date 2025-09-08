MN - Leao e Nkunku a Milanello nel giorno libero: le condizioni dei due calciatori

Anche per la giornata di oggi il Milan ha goduto di un giorno libero, l'ultimo concesso in coda al weekend dall'allenatore Massimiliano Allegri che, domani, è pronto a ritrovare la sua squadra, con qualche nazionale in più, per iniziare a preparare da vicino la sfida di domenica sera alle 20.45 a San Siro contro il Bologna. Nonostante oggi non fosse prevista la sessione, dunque, come appreso da MilanNews.it sia Rafael Leao che il nuovo volto Cristopher Nkunku hanno lavorato al centro sportivo con il fine di ritrovare al più presto la migliore condizione.

Rafa Leao ha saltato praticamente tutta la gara con il Bari e le prime due di campionato per un infortunio al polpaccio rimediato subito dopo il gol contro i pugliesi: il portoghese ha proseguito il suo lavoro personalizzato e c'è la speranza di poterlo vedere in gruppo nel corso di questa settimana. Per quanto riguarda il francese, invece, si registrano miglioramenti a livello di condizione fisica con l'ex Chelsea ha voluto lavorare anche oggi proprio per mettere ulteriore benzina nel motore.

di Pietro Mazzara