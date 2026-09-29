MN - Milanello, allenamento in corso senza i nazionali

Dopo alcuni giorni di riposo, il Milan di Ruben Amorim è tornato ad allenarsi a Milanello. All'appello mancano ovviamente i giocatori convocati in nazionale

Dopo poco più di una settimana di "riposo", Ruben Amorim ha programmato per oggi la ripresa dei lavori a Milanello. Allenamento in corso per il gruppo milanista senza ovviamente i giocatori rossoneri che sono stati convocati in nazionale (insieme al Como, il Milan è la squadra di Serie A con più convocati, 15). Questi i calciatori a disposizione del tecnico portoghese: Pietro Terracciano, Torriani, Diawara, Gabbia, Gila, Filippo Terracciano, Tomori, Comotto, Hutchinson, Loftus-Cheek, Saelemaekers e Pulisic.

Questa, invece, la lista completa dei giocatori del Milan convocati in nazionale per questa sosta:

Diego Moreira e Koni de Winter (Belgio)

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

Luka Modrić (Croazia)

Gonçalo Ramos (Portogallo)

Strahinja Pavlović (Serbia)

Ardon Jashari (Svizzera)

Samuel Chukwueze (Nigeria)

Yunus Musah (Stati Uniti)

Pervis Estupiñan (Ecuador)

Davide Bartesaghi, Francesco Camarda e Alphadjo Cisse (Italia Under 21)

Valeri Vladimirov (Bulgaria Under 21)

di Antonio Vitiello