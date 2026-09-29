MN - Milanello, allenamento in corso senza i nazionali
Dopo poco più di una settimana di "riposo", Ruben Amorim ha programmato per oggi la ripresa dei lavori a Milanello. Allenamento in corso per il gruppo milanista senza ovviamente i giocatori rossoneri che sono stati convocati in nazionale (insieme al Como, il Milan è la squadra di Serie A con più convocati, 15). Questi i calciatori a disposizione del tecnico portoghese: Pietro Terracciano, Torriani, Diawara, Gabbia, Gila, Filippo Terracciano, Tomori, Comotto, Hutchinson, Loftus-Cheek, Saelemaekers e Pulisic.
Questa, invece, la lista completa dei giocatori del Milan convocati in nazionale per questa sosta:
Diego Moreira e Koni de Winter (Belgio)
Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)
Luka Modrić (Croazia)
Gonçalo Ramos (Portogallo)
Strahinja Pavlović (Serbia)
Ardon Jashari (Svizzera)
Samuel Chukwueze (Nigeria)
Yunus Musah (Stati Uniti)
Pervis Estupiñan (Ecuador)
Davide Bartesaghi, Francesco Camarda e Alphadjo Cisse (Italia Under 21)
Valeri Vladimirov (Bulgaria Under 21)
di Antonio Vitiello
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