10 settembre 1995: Roberto Baggio segna la sua prima rete nel Milan
Il 10 settembre 1995, in occasione di Milan-Udinese, match valido per la seconda giornata di Serie A, Roberto Baggio è andato in gol per la prima volta con la maglia rossonera: l'ex numero 18 milanista segnò la rete della vittoria del Diavolo all'85' con un colpo di testa su assist di Weah (2-1 per il Milan il risultato finale).
Questo il tabellino della partita riportato da magliarossonera.it:
MILAN- UDINESE 2-1
Reti: 10' aut. Sergio, 60' Poggi, 85' Baggio
MILAN: S. Rossi, Panucci, P. Maldini, Albertini, Costacurta (34' F. Galli), Baresi, Lentini (54' Donadoni), Desailly, Savicevic (65' Simone), Weah, Baggio. All.: Capello
UDINESE: Battistini, Calori, Pellegrini (46' Bertotto), Rossitto, Sergio, Bia, Stroppa (87' Marino), Desideri, Bierhoff, Ametrano, Poggi (79' Ripa). All.: Zaccheroni
Arbitro: Bazzoli
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan