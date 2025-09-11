Capello: "Il ritorno di Galliani? Sarei contento, me lo auguro soprattutto per il bene del Milan"

Fabio Capello, ex difensore rossonero, ha parlato così al Corriere della Sera del nuovo Milan di Max Allegri: "Eh mi pare che sia nella stessa situazione della Nazionale. Ha un centrocampo che fa poco filtro e difensori che guardano molto la palla e poco gli avversari. Senza contare che quando si perde il pallone rientrano in pochi e pure lentamente. La rivoluzione estiva sul mercato? Una squadra è come un albero.

Il tronco è la base portante: un difensore centrale solido, un centrocampista che scherma e dà il via alla manovra e un attaccante che segna. Mi sembra che qui manca più di un elemento ma Max è un allenatore intelligente e troverà il modo di sopperire. Un posto in Champions è l’obiettivo realistico? Direi minimo, non giocando le coppe".

Capello ha poi commentato brevemente anche il possibile ritorno al Milan di Adriano Galliani: "Sono suo amico, sarei contento. Ma me lo auguro soprattutto per il bene del Milan".